أعلنت بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة في منطقتي العمرية والرابية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية سعيد العازمي في بيان صحافي اليوم الاربعاء، إن القسائم التي قطعت عنها الكهرباء قام أصحابها بتأجير العزاب في مناطق السكن الخاص الأمر الذي أدى إلى إزعاج المواطنين والقاطنين بالقسائم المجاورة.

وأوضح العازمي أن الفريق الرقابي بالادارة اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القسائم قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.

من جانبه أكد رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية خالد العصيمي بحسب البيان استمرار الجولات الميدانية لرصد جميع القسائم المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بها قبل قطع التيار الكهربائي عنها بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وأوضح أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 14 قسيمة بمنطقة الرابية إلى جانب قطع التيار عن 18 قسيمة بمنطقة العمرية لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل قطع التيار عبر توجيه إنذارات بإخلاء العزاب من تلك القسائم.

ودعا أصحاب القسائم الى التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.