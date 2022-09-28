صوت مجلس النواب العراقي، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضافت ان "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة الى ان "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.