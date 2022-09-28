تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله مقاليد الحكم هذا نصها:



"حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم (حفظكم الله ورعاكم) سدة الإمارة ومقاليد الحكم في وطننا العزيز.



ويطيب لنا بالفخر والاعتزاز ونحن نهنئ سموكم (حفظكم الله ورعاكم) بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا وعلى أبناء وطننا الحبيب والمقيمين على أرضه الطيبة أن نؤكد أن دولة الكويت في ظل قيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات ليتحقق في عهد سموكم الميمون ما تتطلعون إليه من رفع شأنها بين الدول وتميز شعبها الوفي بين الشعوب داعين الله تعالى أن يمد سموكم بعونه وتوفيقه لتظلوا لمسيرة الوفاء والعطاء قائدا حكيما ولوطننا الغالي راعيا أمينا كما نسأله أن يحفظ سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته وأن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة سموكم

الرشيدة (حفظكم الله ورعاكم) وسدد على دروب الخير خطاكم.



وكل عام وسموكم بخير،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد".



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه أخيه سمو ولي العهد من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.