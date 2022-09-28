تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم.



هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي وإعلاء مكانته المرموقة وتحقيق المزيد من ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن ينعم على سموهم بوافر الصحة وتمام العافية.