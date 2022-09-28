تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.



هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.