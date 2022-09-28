تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقابلة مشتركة مع ابنتها تشيلسي حول قرارات شجاعة.

وعن علاقتها مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي تزوجت منه منذ عام 1975، قالت كلينتون 74/ عاما/ في تصريحات لمجلة "بونته" الألمانية : "شخصيا علي أن أقول إن أشجع شيء [قمت به في هذه العلاقة] هو أنني أبقيت على زواجي... لقد كان ذلك تحديا حقيقيا وصعبا بشكل لا يصدق، لكنه كان القرار الصائب بالنسبة لي ولا أشعر بأي ندم".

وقالت كلينتون إن أكثر قراراتها المهنية جرأة كان ترشحها للرئاسة، وقالت: "كانت أيضا صعبة بشكل لا يصدق، لكن بالنظر إلى الوراء كانت تجربة رائعة. أنا ممتنة للغاية لأنه أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك".

وقالت تشيلسي كلينتون 42/ عاما/ أن أكثر الأمور شجاعة قامت بها هي أن تعيش حياتها - "بغض النظر عن مقدار المعارضة التي تلقتها من الرأي العام".

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي هي الابنة الوحيدة لبيل وهيلاري كلينتون.