صعدت أول حالة من حالات طالبي اللجوء على متن سفينة سياحية راسية في هولندا بعد أن خسر أصحاب الأعمال المحليون محاولة قانونية لمنع استخدام ذلك المأوى الطارئ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وكانت مجموعة من رجال الأعمال قد سعت للحصول على أمر قضائي ضد استخدام السفينة السياحية، التي يمكنها استضافة ما يصل إلى 1000 طالب لجوء لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر. وأعربوا عن قلقهم بشأن سلامة المقيمين فيها وطرق الخروج الاضطراري المحتملة والقيود المحددة لمساحة التباعد الآمنة.

لكن محكمة في شمال هولندا قضت ، بأن مصالح الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء تفوق مصالح أصحاب الأعمال المحليين. بعد ذلك تمكن أول 100 طالب لجوء من الصعود على متن السفينة السياحية في فيلسن-نورد

وواجهت هولندا العديد من الصعوبات والتحديات لتوفير السكن المناسب للاجئين. وأضطر المئات من طالبي اللجوء من دول مثل سوريا وأفغانستان هذا الصيف إلى النوم خارج مركز الاستقبال الرئيسي في البلاد، ورفعت مجموعات من الناشطين دعاوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بسبب "الظروف غير الإنسانية" في مراكز الاستقبال.