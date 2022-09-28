عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد المرحلة الثانية من توسعة مستشفى الفروانية الجديد، وتابع خطة نقل المرضى الذين يرقدون في المستشفى.



كما تم اليوم افتتاح الجناح السابع لقسم الباطنية بحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي و مدير ⁧‫مستشفى الفروانية‬⁩ د.علي المطيري وبحضور رئيس الهيئة الطبية د.أحمد الدوسري ورئيس قسم الباطنية ورئيس قسم الجراحة واطباء قسم الباطنية والجراحة العامة و الهيئة التمريضية، كما شمل المرور التأكد من جاهزية العناية المركزة بالمستشفى الجديد استمراراً لخطة النقل.