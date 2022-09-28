أقام معهد «نور سي إم للتدريب الأهلي» والمرخص لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابع لشركة «إن سي إم للاستثمار» ورشة عمل تدريبية بعنوان «تعلم تداول الأسهم الأميركية»، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 سبتمبر 2022، وجاءت الورشة استكمالا للنشاط التدريبي والتوعوي والتثقيفي الذي تنتهجه الشركة لتدريب أفراد المجتمع على التداول الإلكتروني، حيث قدمت الورشة التدريب حول الاستثمار الجيد في تلك الأسواق ومحاولة تجنب المخاطر التي قد تؤدي الى الخسارة.



وقال معهد «نور سي إم للتدريب الأهلي»، في بيان صحافي، إن ورشة العمل شهدت حضورا كبيرا من قبل المهتمين بالتداول في السوق الأميركي وذلك لما يحمله من فرص استثمارية عديدة، حيث شارك في الورشة أكثر من 60 شخصا من مختلف الأعمار من الأفراد المهتمين بالتداول الإلكتروني والاستثمار، فيما غطت ورشة العمل جميع المعلومات المهمة واللازمة لفهم مجال الأسواق العالمية بشكل عام والأسهم الأميركية بشكل خاص.



في هذا السياق، قال محسن خان رئيس قسم التدريب في معهد «نور سي إم للتدريب الأهلي»: «يحرص معهد نور سي إم للتدريب الأهلي على توعية المتعاملين بطرق التداول الإلكتروني ومناقشتها في ورش العمل بهدف نشر الوعي للمتداول وفق أحدث الوسائل، وتصحيح بعض المفاهيم لدى العملاء».



وقال خان إن ورشة العمل التدريبية ناقشت كذلك توعية الجمهور بكيفية التعامل مع عمليات الاحتيال الرقمية التي يمكن أن تحدث بطرق مختلفة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير.



وقام معهد «نور سي إم للتدريب الأهلي» خلال ورشة العمل بتكريم المحاضرين عبدالمحسن العصيمي ومحمد الأنصاري على جهودهما الفعالة وعملهم الجاد في القسم التدريبي مع المعهد منذ عام 2019 وحتى الآن.



واختتمت ورشة العمل بفقرة المسابقات حيث تم توزيع أكثر من جائزة على الحاضرين، ومن ثم تلقى استفسارات الحضور والإجابة عنها.



واختتم خان بشكر جميع الحاضرين ودعوة المهتمين لحضور ورش العمل القادمة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.