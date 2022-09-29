ولي العهد للأمير: الكويت في ظل قيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:



«صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد:



يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم (حفظكم الله ورعاكم) سدة الإمارة ومقاليد الحكم في وطننا العزيز.



ويطيب لنا بالفخر والاعتزاز ونحن نهنئ سموكم (حفظكم الله ورعاكم) بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا وعلى أبناء وطننا الحبيب والمقيمين على أرضه الطيبة أن نؤكد أن الكويت في ظل قيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات ليتحقق في عهد سموكم الميمون ما تتطلعون إليه من رفع شأنها بين الدول وتميز شعبها الوفي بين الشعوب، داعين الله تعالى أن يمد سموكم بعونه وتوفيقه لتظلوا لمسيرة الوفاء والعطاء قائدا حكيما ولوطننا الغالي راعيا أمينا، كما نسأله أن يحفظ سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته، وأن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة سموكم الرشيدة (حفظكم الله ورعاكم) وسدد على دروب الخير خطاكم.



وكل عام وسموكم بخير،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد».



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه أخوه سمو ولي العهد من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي، وإعلاء مكانته المرموقة وتحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن ينعم على سموهم بوافر الصحة وتمام العافية.



وبعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد جاء فيها: يطيب لي باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع ان نرفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموكم مقاليد الحكم في البلاد، سائلين المولى جلت قدرته ان يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، لقيادة بلدنا الحبيب، وشعبنا الكريم، نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات، كما نجدد لسموكم، حفظكم الله ورعاكم، العهد والوعد على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه وحفظ امنه واستقراره وسلامة ارضه وبحره وسماءه، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، متضرعين للمولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة، حفظكم الله ورعاكم.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.