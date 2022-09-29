أشاد سفير غانا لدى البلاد أبوبكر عبدالله بجهود الكويت الإنسانية في إغاثة المنكوبين والمتضررين والمحتاجين على كل المستويات الدولية لاسيما في قارة افريقيا. وقال السفير عبدالله لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير إن الجمعية ساهمت بأعمالها الخيرية والمتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا. ولفت إلى التنسيق والتعاون بين الصليب الأحمر الغاني والهلال الأحمر لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتسهيل إنجاز المشاريع الإغاثية والتنموية والإنسانية في غانا. وأعرب عن شكره للجمعية وجهودها الإنسانية في إغاثة المتضررين الذين يعانون من الكوارث الطبيعية أو الكوارث الناجمة عن صنع الانسان ومساعدتها للدول المنكوبة. من جهته، قال د.الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الجمعية نفذت مشاريع عدة في غانا، منها دعم المحتاجين والفقراء بالمواد الغذائية والتي تأتي تجسيدا لدور الهلال الأحمر الكويتي الإنساني. وأكد الساير حرص الجمعية على بذل كل الجهود الممكنة تلبية للنداءات الانسانية للمتضررين، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية المقدمة للمنكوبين في شتى أنحاء العالم ستظل علامة مضيئة تضاف إلى سجل البلاد. وأشاد بجهود السفير الغاني في دفع العلاقات الإنسانية المشتركة بين الجمعيتين الوطنيتين قدما، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في إرساء روابط التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل الإنساني والإغاثي.



ولفت إلى استمرار الكويت في تقديم الدعم الإنساني لجميع الدول والمجتمعات بتوجيهات من القيادة السياسية في البلاد.