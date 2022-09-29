دفعه الفضول إلى تعلم هواية الحداق والصيد، فرافق أصحاب الخبرة واكتسب منهم المعرفة التامة في أساسيات الصيد الناجح، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فلاح الرشيدي الذي حدثنا عن شهر سبتمبر الذي نحن فيه وأهم أماكن الصيد بهذا الوقت، ومتى يتواجد السبيطي وأفضل ييمه له، ومتى تزيد فرصة صيد الهامور وأين يوجد أكثر شيء، وأماكن تواجد النقرور أبوحدبة والطريجعي، وأفضل طريقة لصيد الچنعدة، كما أطلعنا الرشيدي على أماكن الشعم الأزرق والأصفر، وطريقة «السماري» لصيد النويبي، ولماذا شهر أبريل الأفضل لصيد الشيمة، وأكثر ما يضايق الحداقة في البحر، ورسالة الشكر التي وجهها إلى فريق الغوص الكويتي، فإلى التفاصيل:



عشقت حب البحر والصيد سنة 2004 تقريبا، وبداياتي كنت اذهب للصيد مع اخوي فيصل دحيان وابو ناصر علي سلمان وابوحمد بهدف التجربة وشفت المتعة بالصيد، بعدها دفعني الفضول اتعلم اسرار هذه الهواية ومنها حسبة المايات ومعرفة اماكن الاسماك ومواسمها وانواع الييم والطريقة الصحيحة للترديع والموادع ومن الاماكن التي كنا نذهب اليها ومازالت مفضلة عندي هي الحيشان والدوحة والدفان وعوهه والدردور والركسة.



أفضل أماكن الصيد الحيشان والدوحة



ويضيف: شهر سبتمبر الذي نحن فيه هو الافضل بالنسبة للمحادق الشمالية مثل الحيشان والدوحة لعدة اسباب منها تنوع السمجة مثل السبيطي ومزيزي وشعم والهامور وشيم ونويبي تتواجد في الحيشان والتي اعتبرها البنك المركزي للسمج وتعتبر من أفضل الاماكن القريبة للحداق وصيد متوافر فيها فقط تحتاج معرفة حسبة المايات ووين تطرح بماية السجي وماية الثبر وتركيزك يكون على سمجة معينة وجهز الخيط والييم وطارح بالوقت والمكان المناسب لها ولا تشتت تفكيرك بصيد انواع ثانية من السمج وانه يسعى ويبذل الاسباب والرزاق رب العالمين.



موسم السبيطي وأساسيات صيده



ويتابع: السبيطي متواجد طوال موسم الصيف خصوصا وقت البوارح، انا عن نفسي افضل حداق سبيطي لانه سمجة ذكية وحذرة زيادة عن اللزوم وصيدها يحتاج فن وخبرة واغلب اماكنها الاسياف ورقوق الصخر تقريبا مع اماكن الشعم والمزيزي وتعتبر لغز كل حداق تحتاج طولة بال وصبر وحسبة مايه، وافضل اوقات ضربة السبيطي مع بداية رشة المايه او نهاية الثبر ويفضل خيوط ناعمة بحيث انه خيطك يكون 50 او 60 وركة طويلة وميدار صفر اربعة هو بنظري افضل حجم لصيد السبيطي وطبعا ما ننسى جرة المايه حمل او فساد بحيث انه بلدك ما يتعدى رقم 2 اما بالنسبة للييم افضل شي المحاياة بالدرجة الاولى ميدة او زورية اذا ما توافرت المحاياه عليك بنغاقة من افضل انواع الييم التي جربتها للسبيطي طبعا ما ننسى السلس واليواف والعومه والعجين وكثير من انواع الييم يضرب عليها السبيطي اذا صادف مايته هذه اساسيات حداق السبيطي وعلى الحداق المميز يجرب ويبدع ويكتشف بدافع الفضول ولا يتمسك بمعلومة ويثبت عليها ويبذل الاسباب والارزاق بيد رب العالمين.



الهامور اكرب عليه لا تخسره



ويضيف: الهامور موجود طوال العام مع البالول لكن فرصة صيده تزيد من شهر سبتمبر الى نهاية فصل الشتاء وافضل اماكنه طبعانات وشوقوق الصخر التي تعتبر بيتا له وتسمى (ميافر) كذلك الاماكن التي فيها غزر مثل الركسة ومعبر البواخر وافضل ييمه له المحاياة سواء الچم اواليواف والصبور واليميام طبعا يختلف الييم على حسب الموسم مثال في الصيف الچم هو الافضل ووقت البرد محاياه يميام او يواف او صبور وراس الخثاق والهامور سمجة سهلة بالنسبة للحداق اللي هاويها ومتوافرة بكثرة وطريقة حداقها وصيدها ماتحتاج وقت طويل كثر ماتحتاج جهد، ضربات الهامور بوقفة المايه واكرب عليه ولا تعطيه مجال يلحف في الصخر او الطبعانة ويقص خيطك ويروح عليك وتخسره.



الچنعدة هدف كل هاوي



ويتابع: النقرور يبدأ شهر سبتمبر ويكثر في شهري مارس وابريل تقريبا فترة السرايات والحجم الكبير منه يسمونه (ابو حدبة) والصغير (طريجعي) وييمته المفضلة الربيانة والخثاق واكثر اماكن تواجدة الدفان وطبعانات مثل ام الفحم والفنطاس ونكولاس واقواع عوهه وللامانة النقرور أعتبره من السمج المميز عندي في الأكل، اما بالنسبة للجنعد سمجة قوية وعنيدة وهي هدف كل شخص هاوي غوص وتشخيط تتواجد بالفنطاس وحول الجزر الجنوبية وافضل طريقة لصيدها بالمجرور والبورد.



السماري الأفضل لصيد النويبي



ويقول: الشعم متواجد طول السنة وهو نوعان الشعم الازرق والاصفر بالنسبة للشعم الازرق افضل اماكنه الرشدان والحيشان والييم المفضل له الشريب خلال فترة الصيف وفي الشتاء الربيانة المملحة والنوع الثاني الشعم الاصفر الذي يفضل الغزر ويتواجد في الدفان والركسة والدردور ويفضل انواع كثيرة من الييم منها صلاخة الميد والربيانه، اما بالنسبة للنويبي افضل أماكنه فترة الصيف الركسة وفي الشتاء الدفان والبوية الصفرا وبوية الابحاث وافضل طريقة لصيده (سماري) بوقفات المايه واول السجي واليم ربيانه ملحه.



أبريل أفضل مواسم الشيمة



ويضيف: افضل اماكن الشيم الدردور وطبعانة ام الفحم والحيشان، سمجة تحب التيارات القوية واذا حضرت العموم يصيد منها، وافضل ييم لها المحاياة يميام او زمرور وافضل مواسمها شهر ابريل لكن في الوقت الحالي تغلب عليها الحداقة وصار حالها حال النويبية تنصاد بكل وقت عن طريق الجقنق، ومعظم الحداقة يصيدون الاحجام الكبيرة والصغيرة يفترض ترده بحر.



ختامية



واختتم الرشيدي قائلا: اللي يضايقني بالبحر شبه متفق ومتعارف عليه عندنا يالحداقة هو رمي علب البلاستيك والاكياس وبعض الصيادين من مخالفات برمي شباك الصيد والقراقير، اضف الى ذلك بعض الاشياب والبويات اضاءتهم شبه معدومة وتحتاج لصيانة، وفي الاونة الاخيرة بعض طراريد الاجار وليس الكل النوخذة غشيم ويشكل خطرا على نفسه وعلى من معه وعلى غيره، كما احب ان أشكر فريق الغوص الكويتي الذي يقوم بجهود جبارة بالمحافظة على بحرنا برفع شباك الصيد والمخالفات التي يقوم فيها البعض من الصيادين.