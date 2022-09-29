في إطار تفعيل نصوص القانون 10 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن التوثيق، أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي بدء تدشين خدمة الموثق الأهلي، وهو ما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويشجع الاستثمار الدولي كما يفتح المجال أمام فرص وظيفية جديدة للمواطنين، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين بكل فئاتهم.



وستسمح الخدمة الجديدة لمن يرغب من المواطنين بالمساهمة في مجال التوثيق وفقا للمعايير والاشتراطات المقررة قانونا، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات وتوثيقها في الكويت حتى في أيام العطلات وغير أوقات العمل الرسمية للدوائر الحكومية بما يحقق التطور الإداري الذي يتناسب مع رؤية الكويت المستقبلية، كما أنها ستسهم في جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.