تضمن قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء وجاء كما يلي:
بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29/2014
تشكل لجنة التحقيق مع الوزراء من السادة المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:
1 ـ المستشار بدر علي ابراهيم الطريري.
2 ـ المستشار عبدالمحسن عبدالوهاب الطبطبائي.
3 ـ المستشار أحمد عبدالله الديهان.
اضافة الى السادة المستشارين التالية اسماؤهم بصفة احتياطية:
1 ـ المستشار محمد يوسف عثمان جعفر.
2 ـ المستشار د.محمد عبدالمحسن محمد العويرضي.
وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.