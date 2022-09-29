

تضمن قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء وجاء كما يلي:



بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29/2014



تشكل لجنة التحقيق مع الوزراء من السادة المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:



1 ـ المستشار بدر علي ابراهيم الطريري.



2 ـ المستشار عبدالمحسن عبدالوهاب الطبطبائي.



3 ـ المستشار أحمد عبدالله الديهان.



اضافة الى السادة المستشارين التالية اسماؤهم بصفة احتياطية:



1 ـ المستشار محمد يوسف عثمان جعفر.



2 ـ المستشار د.محمد عبدالمحسن محمد العويرضي.



وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.