أسامة دياب



أقامت سفارة اليابان حفل تجمع مع الاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت يوم الإثنين الماضي، وذلك في مقر إقامة السفير الياباني مورينو ياسوناري.



في كلمة ألقاها خلال التجمع، قدم السفير مورينو ياسوناري التهنئة إلى الاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت بمناسبة إقامة المعسكر التدريبي وبطولة هذا العام، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.



وثمّن السفير مورينو التعاون الممتاز بين مدرب الكاراتيه المبتعث من قبل المقر الرئيسي للاتحاد الياباني للكاراتيه في اليابان أوكوما كويشيرو، والاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت.



كما أعرب عن سعادته لرؤية العديد من لاعبي الكاراتيه في الكويت، وخاصة من جيل الشباب، الذين يكرسون أنفسهم لممارسة هذه الرياضة التي نشأت في اليابان.



بدوره، ذكر مدير عام الاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت د.علي خريبط في كلمته أن رياضة الكاراتيه ليست فنا قتاليا لمحاربة الآخرين، ولكن لمحاربة الجشع في النفس، كما تساعد تدريبات الكاراتيه على تحسين الهدوء الذهني للفرد، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي.



كما عبر أوكوما كويشيرو عن امتنانه للعلاقات المستمرة مع الاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت، وتمنى المزيد من النجاح لمتدربيه.



وقد انضم لاعبو الاتحاد الياباني للكاراتيه ـ فرع الكويت وضيوف بارزون آخرون إلى الحفل، واستمتعوا بالمأكولات اليابانية التي أعدها طباخ السفير، كما شارك في هذا الحدث بعض أعضاء النادي الثقافي الياباني في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وقدموا الدعم للبطولة التي أقيمت في الجامعة في 23 سبتمبر.