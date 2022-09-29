دعت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين شفيق الغبرا الباحثين من منتسبي جامعة الكويت والذين لديهم الرغبة في تسجيل براءة اختراع جديدة تضاف إلى سجلهم الأكاديمي، إلى سرعة المبادرة في التواصل مع مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية لمعرفة خطوات تسجيل براءات الاختراع والرد على استفساراتهم.



وقالت الغبرا ان مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث يسعى دائما لدعم البحث العلمي والاختراعات المبتكرة الناتجة عنه، وهو سباق دائما لدعم المخترعين وتسهيل جميع السبل لحصولهم على أبحاث وبراءات اختراع جديدة من شأنها رفع تصنيف جامعة الكويت، لافتا الى ان قطاع الأبحاث يقدم للباحثين خطوات تسجيل براءات الاختراع بشكل مفصل، ويمكنهم تقديم المستندات المطلوبة عن طريق البريد الالكتروني: [email protected]



وأضافت: من المهم الأخذ بعين الاعتبار أنه بعد نحو 6 سنوات من الحصول على شهادة براءة الاختراع يتم إرسال فاتورة من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع، ووفقا لسياسة المكتب فيجب أن يكون لدى المخترع إنجازات تخص البراءة كنشرها في مجلات علمية محكمة أو الاستعانة بالبراءة في بحوث مشاريع الطلبة أو تسويقها تجاريا، وفي حال لم يتم تطبيق أي من الخطوات سابقة الذكر، فإن صلاحية براءة الاختراع تنتهي ويكون بإمكان أي شخص استغلالها عن طريق صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه.



وذكرت الجامعة انه يجب ان يكون المخترع الرئيسي من منتسبيها ويتم تقديم المستندات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني، والمستندات هي: تقرير مفصل عن براءة الاختراع، ملخص عن براءة الاختراع باللغتين العربية والإنجليزية، صورة لكل من الهوية الجامعية والبطاقة المدنية للمشاركين في براءة الاختراع، وتعبئة النماذج المطلوبة وتوقيعها وإرسالها إلى البريد الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع.