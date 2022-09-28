تنظم الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية بالتعاون مع مختصين في الأنشطة الدعوية والشرعية، دورة نوعية لتحفيظ القرآن الكريم ودروس علمية معتمدة لشريحة الصم والبكم، بالتعاون مع ادارة المساجد بوزارة الاوقاف وستقام بمسجد الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بمنطقة الصليبخات.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية المهندس نصار العبد الجليل: إن هذه النوعية من الدورات تهدف في المقام الأول إلى ايجاد فرص التواصل الجاد من قبل الجمعية ومختلف الشرائح المجتمعية مع ذوي الهمم العالية.

وأضاف العبد الجليل أن الجمعية في هذا الإطار تسعى إلى التواصل مع تلك الفئة بفتح قنوات حوارية وثقافية، وعلمية معتمدة أملاً في تنميتهم وإكسابهم مهارات التحدي وتزويدهم بالمعلومة الشرعية السليمة بأيسر الطرق، والسعي إلى محاولة دمجهم كشريحة مهمة وفاعلة في المجتمع الكويتي، مؤكداً أن الجمعية تعد صاحبة السبق في تدشين مثل هذه الدورات من داخل مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

وتابع: نعمل من خلال الدورة على القيام بتعليم وتحفيظ تلك الفئة شيئاً من كتاب الله سورا وأجزاء إلى جانب بعض الخواطر الشرعية والأداب العامة، وشغل أوقات فراغهم بالأمور النافعة وبعض الترفيه المباح.

كما أشار العبد الجليل إلى أن تلك الدورة ما هي إلا خطوة من خطوات تفعيل غايتنا المتجددة في صناعة المناخ الثقافي الإسلامي، والتوعية الهادفة لجميع الفئات بهدف بناء جيل مسلم رشيد مستقيم يحب دينه ووطنه ليشارك في عملية البناء والتطور والنهضة في رؤية واضحة وتحقيق اهداف الكويت الكبرى.