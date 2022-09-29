بشرى شعبان

كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة وضعت الاستقدام الذكي واختبارات العمالة الوافدة الجديدة على سكة التنفيذ قريبا، مشيرا الى البدء سيكون في 20 مهنة ويبدء تنفيذ المشروع في اكثر الدول المصدرة للعمالة و من ثم يعمم على بقية الدول.

وأشار المصدر الهيئة تعمل على حصر اكثر المهن التي استقطاباً للعمالة الوافدة وبعد ذلك سيجري تحديد اختبارات لمهن معينة نظريا، تطبق في بلد إرسال العامل من خلال السفارات الكويتية في كل دولة.

واضاف وبعد دخولهم إلى الكويت سيتم اختبارهم عمليا بالتنسيق مع الجهات المعنية وستكون البداية في 20 مهنة وسيكون النجاح شرطا لاصدار اذونات العمل.

وبين المصدر ان الهيئة كانت قد طبقت بالتعاون مع عدد من الجهات اختبار الكفاءة في السابق كتجربة ومنه على سبيل المثال لا حصر "مدرسي مدارس ذوي الإعاقة"، متوقعاً بدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.