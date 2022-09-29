كشف مسئول الشئون التعليمية بجمعية المنابر القرآنية احمد الشيحة عن حجم العطاء القرآني للجمعية داخل الكويت والذي بلغ 46 حلقة قرآنية بمختلف مناطق الكويت يدرس بها 684 طالبا وطالبة بجانب المشاريع القرآنية الاخرى كمشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة الذي استفاد منه 2392 مشارك، ومشروع مجالس السماع التي التحق بها 11813 مشاركا، بالاضافة الى الدورات العلمية التي استفاد منها 4446 مشاركا .

وبين الشيحة ان الجمعية تولي ذوي الاحتياجات رعاية خاصة اذ خصصت لهم اربع حلقات قرانية حلقتان لفئة الصم رجال ونساء يتعلمون فيها القران بلغة الاشارة ، وحلقتان للمكفوفين والمكفوفات يحفظون فيها القران بطريقة برايل،

ضمن مشروع مواهب القلوب الذي يدرس فيه 137 طالبا وطالبة .

في حين ان مشروع غلمان القران كما يقول الشيحة يضم 17 حلقة قرآنية يدرس بها 295 مشاركا منها 8 حلقات اون لاين وتسع حلقات يحضر فيها الاطفال بالمراكز والمساجد التي بها الحلقات .

واضاف الشيحة قائلا : اما حلقات جنان القران والتي خصصتها الجمعية للفتيات فتضم 17 حلقة قرآنية ملتحق بها 295 فتاة يتلقون علوم القران ويحفظون ويسمعون من خلال حلقات ال( اون لاين ) .

واشاد الشيحة بمشروع عالية القراءات الذي يضم 57 طالبا وقد شهد الاسبوع الماضي تخريج ثلاثة طلاب مجازين ومسندين بروايتي حفص وشعبة عن عاصم ابن ابي النجود الكوفي.

كما اشاد الشيحة بالتفاعل الاجتماعي مع حلقات جمعية المنابر القرآنية واعدا باضافة المزيد من الحلقات والمشاريع القرآنية لاستيعاب كثرة الراغبين في الانضمام الى المواكب القرآنية من خلال هذه الجمعية المباركة .

وشكر الشيحة جميع الداعمين من المتبرعين والمحسنين واهل الخير الذين ضربوا مثلا طيبا في البذل والعطاء لخدمة كتاب الله تعالى للتأكيد على الطبيعة الزكية لاهل الكويت الذين لم يألوا جهدا في دعم اهل القران ومحبتهم ابتغاء وجه الله تعالى .