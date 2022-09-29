قام محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظتي حولي والعاصمة.

وأكد الأصفر على التقدير الكبير لجهود العاملين المبذولة لانجاح الحدث الديمقراطي، وذكر خلال الجولة أن جاهزية الجهات المشاركة من وزارات ومتطوعين تأتي لتلبي احتياجات الناخبين خلال عملية الاقتراع.

وفي هذا الصدد تقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لكل العاملين على انجاح هذا العرس الديمقراطي من وزارة الداخلية والعدل والصحة والإعلام والدفاع المدني والمتطوعين الشباب على ما يقومون به من جهود كبيرة لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة.

وتمنى الأصفر التوفيق والنجاح للجميع لخدمة وطنهم الكويت تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد .