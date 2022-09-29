قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي، ان العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وكل الاجراءات التي تم اتخاذها اتت بنتائجها المرجوة مؤكدا الحرص على معالجة اي قصور قد ينتج خلال فترة الانتخابات متوقعا ان تكون نسب المشاركة في الاقتراع قياسية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، خلال جولة الوزير الجلاوي التفقدية على الدوائر الخمس الانتخابية في انتخابات مجلس الامة (امة 2022) في مدرسة الشدادية المتوسطة بنين في منطقة عبدالله المبارك بالدائرة الرابعة ومدرسة ابن زهير الأندلسي في الدائرة الخامسة بمنطقة العدان.

وأضاف الجلاوي أنه بعد صدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بدأت وزارة العدل في التجهيز والاستعداد لهذا العرس الديمقراطي مبينا أن العمل التنظيمي جاري على قدم وساق حتى الانتهاء عملية الاقتراع.

واشار الى ان تطبيق (سهل) ساهم في تسهيل الإجراءات على الناخبين في معرفة قيدهم الانتخابي وسهولة الوصول إلى اللجان الانتخابية.

وذكر إلى أن عدد الناخبين ارتفع بعد تعديل النظام الانتخابي في (مرسوم البطاقة المدنية) مبينا أن حضور الناخبين كثيف لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الامة (أمة 2022).

وأوضح أن لجنة مدرسة الشدادية المتوسطة للبنيين تعتبر ثالث أكبر لجنة في الدائرة الرابعة من حيث عدد الناخبين الذين يبلغ عددهم نحو 11 الف ناخب مبينا أن العملية منظمة لتسهيل الإجراءات على الناخبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للادلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم.

وأشار إلى أن الجهات المنظمة في المدارس ساهمت في تحقيق وإنجاح هذا العرس الديمقراطي تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ولفت الى ان هذا الحضور يدل على قبول الناخب للاجراءات التي اتخذتها القيادة العليا بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وحسنت البيئة الانتخابية مما انعكس على قبول الناخب واقباله منذ الساعات الاولي لبدء الاقتراع.

واكد ان هناك جهودا مشتركة لكل الجهات الحكومية في الدولة وان وزارة العدل عنصر من تلك العناصر المهمة في تنظيم العملية الانتخابية مشيدا بدور وزارة الداخلية التي تقوم بدور كبير لتغطية الجوانب الامنية والتنظيمية للانتخابات وكذلك ادارة الانتخابات.

واوضح ان وزارة العدل بلجانها القضائية المشرفة على العملية الانتخابية متواجدة بعناصر كويتية في كل اللجان على الرغم من توسعها في الفترة الاخيرة مؤكدا ان العمل يمشي كما هو مرسوم له من خلال توفير كافة الخدمات.

واعرب الجلاوي عن اطمئنانه على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة من ناحية التسهيل وتوفير الخدمات وغيرها كما عبر عن شكره لوزارة الداخلية على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا العرس الديمقراطي.

وقال ان العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وان كل الاجراءات التي تم اتخاذها اتت بنتائجها المرجوة مؤكدا الحرص على معالجة اي قصور قد ينتج خلال فترة الانتخابات التي توقع ان تكون نسب المشاركة فيها قياسية.

واضاف ان اللجان الانتخابية تشهد كثافة كبيرة للناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع من العنصرين الرجالي والنسائي.