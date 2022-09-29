قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تشهد في يوم انتخابات مجلس الأمة التي انطلقت صباح اليوم الخميس (أمة 2022) حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من السنة مع هدوء للرياح الشمالية الغربية.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن ذلك عائد إلى وقوع البلاد بين خلايا من المنخفض الهندي الموسمي من ناحية الشرق وامتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي.

وأضاف القراوي أن الطقس يكون حارا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 20 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.