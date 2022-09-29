أنهى مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون التمكن من انتخاب رئيس لعدم اكتمال النصاب في الدورة الثانية للانتخاب بعد دورة اولى لم يحصل فيها احد على النصاب المطلوب (86 صوتا).

وبلغ نصاب الحضور في الدورة الاولى 122 من اصل 128 نائبا يشكلون عدد اعضاء المجلس وانتهت الدورة من دون نيل الاصوات المطلوبة فيما لم يكتمل النصاب المطلوب في الدورة الثانية ما ادى الى انهاء الجلسة.

وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان بدأت في الأول من سبتمبر الحالي وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل اذ ان الدستور اللبناني حدد آلية انتخاب الرئيس باجتماع البرلمان قبل شهر على الاقل او شهرين على الاكثر من انتهاء ولاية الرئيس لانتخاب الرئيس الجديد.

وبحسب الدستور ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ثم بالغالبية المطلقة (النصف زائد واحد) في دورات الاقتراع التي تليها علما بأن الدستور يشترط حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 نائبا) كنصاب لازم لانتخاب الرئيس.