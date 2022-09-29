قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ان "المسؤولية علينا اليوم مضاعفة بعد خطاب حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والذي القاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، خلال جولة الوزير الرشيد التفقدية في انتخابات مجلس الامة (امة 2022) في مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين في ضاحية عبدالله السالم.

واعرب الرشيد عن شكره لوزارة الداخلية على التنظيم السلس والمرونة في تعامل اللجان الاشرافية في هذا العرس الديمقراطي متمنيا التوفيق للمرشحين كافة.