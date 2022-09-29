قام محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في نطاق المحافظة، وقف خلالها على سير عملية التصويت وإجراءات تأمين وصول الناخبين عموما وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تحديدا إلى لجانهم وإدلائهم بأصواتهم والانصراف بكل سهولة ويسر وتأمين سلامة وراحة الجميع.



وفي كلمة له في ختام الجولة قال المحافظ: في هذا اليوم الاستثنائي وبقلب مملوء بالأمل ونحن نعيش مرحلة تصحيح المسار في كويتنا الحبيبة أتوجه بأسمى آيات العرفان لقيادتنا الرشيدة لقرارها التاريخي بإناطة المسؤولية إلى شعب الكويت في تحقيق التصحيح المنشود.

واستطرد: هذا القرار الذي يجعل كل بنات وأبناء الكويت مسؤولين أمام الله والوطن والاجيال بإقبالهم وحرصهم علي المشاركة وإدلائهم بأصواتهم بكل أمانة ونزاهة، مترجمين ثقة القيادة وواضعين المصلحة العامة نصب أعينهم في ظل التحديات الكبيرة محليا وإقليميا وعالميا، ومحافظين على وحدة الصف ونابذين كل ما علق بالتجربة الديموقراطية الكويتية من سلبيات تعيق مسيرة العمل والانجاز والانطلاق نحو حاضر ومستقبل أفضل بإذن الله.



وتابع الخالد: كل الشكر والتقدير إلى قيادات ومنتسبي جهات الاختصاص ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والاعلام والصحة والتربية والبلدية والاطفاء، ولمؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية وغيرها، بمحافظة الأحمدي وعلى امتداد وطننا الحبيب لجهودها الكبيرة ‏في الوفاء بمتطلبات العرس الديموقراطي الإدارية والفنية والخدمية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات إلى إعلان النتائج.



واختتم المحافظ: أسأل الله التوفيق لنا جميعا ‏كل في موقعه للمساهمة الفاعلة في تحقيق التصحيح المنشود ‏للمسار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.