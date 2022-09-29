قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية التابعة للمحافظة، للاطلاع على سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022.



وتقدم المحافظ في تصريح صحافي بتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالعرس الديموقراطي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت واجب وطني يأتي استكمالا لمسيرة الديموقراطية الكويتية التي تعد نموذجا يحتذى به.



وطالب كل الناخبين بضرورة التعاون مع القائمين على العملية الانتخابية، لتسهيل آلية الانتخاب وإبراز الجانب الديموقراطي لدى الكويت.

وأثنى المحافظ على الجهود الوطنية المبذولة من كل الوزارات والجهات الحكومية والخاصة المعنية في الدولة لنجاح سير العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني، ذلك الأمر الذي يعكس الوجه الحضاري لكويتنا الحبيبة.

وأعرب في نهاية جولته عن تمنياته التوفيق والنجاح في هذا العرس الديموقراطي لما فيه الخير والصلاح لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء.