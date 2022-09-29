أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الخميس، بما تبذله رئيس مجلس سيدات الاعمال العرب الشيخة د. حصة الصباح من جهود ومساع لإنجاح مسيرة المجلس وتعزيز دور المرأة العربية في تحقيق الروابط الاقتصادية بين مختلف البلدان العربية.

جاء ذلك في كلمة افتتاح اجتماع الجمعية العمومية لدور الانعقاد السابع لمجلس سيدات الاعمال العرب 2022-2026 بمقر الامانة العامة للجامعة بحضور رئيس مجلس سيدات الاعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح.

وأكد أبو الغيط اهمية دور مجلس سيدات الاعمال العرب "كمؤسسة عربية تمثل انجازا مهما للمرأة العربية وفضاء ملهما لتعزيز المبادرات وتأكيدا لدور المرأة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود".

ورأى ان احتضان الجامعة العربية لهذا الاجتماع "يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني ويعكس الايمان بدور المرأة العربية في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي في مجالات عدة خاصة الاستثمار وريادة الاعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة".

وجدد ابو الغيط تأكيد أن مجلس سيدات الاعمال العرب "جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي العربي".

من جهته ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري دور مجلس سيدات الاعمال العرب في تحقيق التنمية المستدامة وما يجسده المجلس للدور المحوري للمرأة العربية في جميع ميادين الحياة كشريك أساسي في الشأن العام العربي.

ووصف شكري في كلمة مماثلة مجلس سيدات الاعمال العربية بأنه "منصة فريدة" لتبادل التجارب والخبرات لسيدات الاعمال في الدول العربية "بما يؤدي للاستفادة من الامكانيات الكامنة للقطاع الخاص العربي وبخاصة النساء العربيات".

ولفت الى وجود تحديات تلقي بمسؤوليات كبيرة على المجلس نظرا لدوره الحيوي لتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه التحديات.

وشدد شكري على أهمية دور القطاع الخاص العربي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلدان العربية مشيدا بدور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النماء والازدهار.

واكد اعتزازه باحتضان مصر لاجتماعات مجلس سيدات الاعمال العرب برئاسة الشيخة الدكتورة حصة الصباح.

وجدد حرص الحكومة المصرية على دعم دور القطاع الخاص في التنمية وجذب الاستثمار واطلاق المشروعات الكبرى مشددا على أهمية مشاركة المرأة في تدشين المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة.