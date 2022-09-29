رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس أطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد ، داعيا الله أن يسبغ على سموه موفور العافية ويحفظه رمزاً وقائداً بسياسته الحكيمة ورؤيته الصائبة لرفعة الوطن.



وقال د.الفارس في تغريدة على حسابه على تويتر، ان الذكرى الثانية تأتي تزامنا مع انتخابات مجلس الأمة والمشاركة في العرس الديمقراطي بمشهد وطني يعكس وعي الشعب في المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي ، مؤكدين أن قوة الوطن في تماسكه ووحدته، ليشكل الأساس الثابت في إرساء قواعد الديمقراطية للانطلاق نحو مستقبل آمن ومستقر للكويت وشعبها.