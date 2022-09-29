زكى مجلس سيدات الأعمال العرب اليوم الخميس، الشيخة د.حصة سعد العبدالله الصباح، رئيسا له لمدة أربع سنوات (2022 - 2026).

كما زكى مجلس سيدات الاعمال العرب خلال اجتماع جمعيته العمومية خيرية الدشتي (الكويت) أمينا عاما للمجلس للفترة نفسها.

وانتخب المجلس رؤساء اللجان حيث فازت فتيحة عثمان (المغرب) برئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية ونجلاء ادوارد (مصر) بمنصب امين سر المجلس وكارمن زغيب (لبنان) بمنصب الامين المالي للمجلس.

وعقد المجلس بتشكيله الجديد اجتماعا للتشاور حول خطة عمل المجلس لدور الانعقاد الجديد (2022 - 2026).

وشارك في اجتماع الجمعية العمومية جميع اعضاء الهيئة العامة لمجلس سيدات الاعمال العرب والذي تترأسه منذ نشأته الشيخة حصة الصباح من عدد كبير من الدول هي الكويت والبحرين وسلطنة عمان والامارات والسعودية والسودان واليمن ومصر وسورية والاردن ولبنان وفلسطين والعراق وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا .

ومثل هذه الدول عدد كبير من سيدات الاعمال والمستثمرات والاقتصاديات والمصرفيات من كبار الشخصيات والخبراء والمستشارين في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وتم خلال الاجتماع عرض (فيلم) وثائقي عن مسيرة مجلس سيدات الاعمال العرب إضافة إلى استعراض التقرير الاداري للمجلس عن الدورة السابقة متضمنا جميع الانشطة والمشاركات للمجلس والدور الايجابي الذي قدمه لخدمة المجتمع بصفة عامة وسيدات الاعمال والاقتصاد والتجارة بصفة خاصة