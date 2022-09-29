عبدالله الراكان

توافدت حشود من المواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أماكن الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارستهم حقوقهم الدستورية حيث جرت العملية الانتخابية وسط تنظيم رائع من قبل الجهات المسؤولة ورجال الداخلية الذين كانوا مع الجميع في مختلف مقار الانتخاب.



ولم تكن الدائرة الرابعة استثناء، حيث حرص المواطنون على المشاركة في العرس الديموقراطي تلبية لنداء الوطن ولاسيما في منطقتي سعد العبدالله والجهراء.



واتسمت العملية الانتخابية إجمالا بالهدوء مع الكثافة في بعض اللجان التي تضم عددا كبيرا من الناخبين، كما اتسمت العملية الانتخابية بحسن التنظيم ما أتاح للناخبين والناخبات التوجه إلى مراكز الاقتراع في أجواء إيجابية احتفالية لرسم ملامح مستقبل مشرق للكويت بأيدي أبنائها عبر مجلسها التشريعي الرائد في المنطقة.



وقد كانت البداية مع اللجنة الأصلية لمدرسة المقداد بن الاسود في منطقة الجهراء والمخصصة للاناث التي فتحت أبوابها بأمر من المستشار محمد راشد المطيري للجنة الاصلية، وبعدها تم افتتاح اللجان الفرعية الاخرى.



ومع حلول العاشرة صباحا اكد المستشار المطيري ان العملية الانتخابية تسير وفق النظم والمعايير الصحيحة، مشيرا الى أن الناخب يستطيع ان يستعلم عن قيده قبل الدخول للتصويت والسماح له بالتصويت بالمطابقة مع الجنسية.



ودعا المطيري الناخبين الى التريث قبل الاختيار، موضحا انه تم إبطال ورقة بسبب خطأ الناخبة باختيار المرشح، موضحا ان الناخب أو الناخبة يستطيعان الاطلاع على قائمة المرشحين قبل الدخول للجنة للادلاء بالاقتراع وعن نسبة الحضور باللجنة الأصلية بين أن العدد عند الساعة العاشرة وصل لأكثر من 100 ناخبة ممن أدلوا بأصواتهن من اصل 791.



أما في مدرسة صالح العدساني في منطقة الجهراء والمخصصة للذكور فقال رئيس اللجنة الرئيسية المستشار خالد الرشدان ان العملية الانتخابية تسير بهدوء بدون أي مشاكل، مشيرا الى انه تم افتتاح المدرسة بتمام الساعة 8 صباحا والتوافد على اللجان مقبول، موضحا ان عدد الذين ادلوا بأصواتهم قرابة الـ 100 ناخب والمقيدون في مركز الاقتراع 732 ناخبا.



أما في منطقة سعد العبدالله فقد كان الحضور كثيفا في لجانها الرئيسية وفي ثانوية سعد العبدالله المخصصة للذكور في منطقة سعد العبدالله واكد رئيس اللجنة الاصلية المستشار عبدالرحمن الشربيني ان اللجنة تضم 1051 ناخبا، مشيرا الى أن الاقبال في اللجنة مقبول والعملية الانتخابية تسير وفق النظم واللوائح.



أما في مدرسة نورية الصبيح في منطقة سعد العبدالله المخصصة للإناث، فأكد رئيس اللجنة الاصلية المستشار في محكمة الاستئناف أحمد راشد الحسيني ان الاقبال كثيف على المركز منذ الصباح، مشيرا الى ان المقيدين في اللجنة 1139 ناخبة وحضر الى هذه اللحظة 302 ناخبة، مشيرا الى ان الاقبال مرتفع منذ الفترة الصباحية متوقعا ان يرتفع الاقبال في فترة العصر.