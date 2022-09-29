عبدالعزيز الفضلي



شهدت مقار الاقتراع للناخبين في الدائرة الرابعة بمناطق الصليبية والأندلس والرقعي إقبالا طيبا خاصة في فترة ما بعد الظهر.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية 48 الاصلية في الدائرة الرابعة «الاندلس اناث» المستشار فهد فاضل الفهد ان اللاتي ادلين بأصواتهن حتى الآن 500 ناخبة من اصل 1065 ، مشيرا الى أن ذلك أمر طيب ويبشر بالخير.



وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الجميع حريص على المشاركة في عملية الانتخابات بل إن أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم ادلوا بأصواتهم إضافة الى كبار السن، مشيرا الى أن ذلك يؤكد ان كل كويتي يؤمن بأن ساحة الديموقراطية هي دولة الدستور والقانون.



وأعرب الفهد عن أمله في أن تكون انتخابات اليوم صفحة خير جديدة على الكويت وأهلها، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة بلدنا الغالي.

هذا، وقد كان ملحوظا أداء جميع الجهات المعنية ودورها على أكمل وجه لإنجاح العملية الانتخابية أمة 2022 حيث تم تخصيص عيادة طبية في كل مدرسة انتخابية اضافة الى سيارة إسعاف، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة الصحة، كما تم توفير أعداد كبيرة من العمالة من قبل بلدية الكويت الذين قاموا بتنظيف مرافق المدرسة لاستقبال الناخبين.



ولم تبتعد القيادات التربوية عن الحدث، حيث قام عدد منها بزيارة الى المقار للاطمئنان على سير العمل في المدرسة دون أي معوقات، ناهيك عن مشاركة ومساهمة الجهات التطوعية وجمعيات النفع العام وتضافر الجميع لإنجاح العرس الديموقراطي.