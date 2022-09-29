إغلاق مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس.. والاسعداد لبدء عملية فرز الأصوات.

اللجان الانتخابية الأصلية والفرعية المخصصة للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة تغلق أبوابها بعد انتهاء فترة التصويت

ازدحام كبير أمام مركز اقتراع الرجال في منطقة سلوى قبيل إغلاق بوابات المركز حيث سمح للناخبين بالدخول قبل الإغلاق

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2022 للفصل التشريعي الـ 17 عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات الانتخابية ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.



واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباحا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.



ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخبا وناخبة كما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة.



وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208971 صوتا انتخابيا.



ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 257913 ناخبا وناخبة.



وشهدت عملية الاقتراع لانتخابات (أمة 2022) جولات تفقدية على مراكز الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخاب بدأها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ورافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس منذ الصباح الباكر على الدوائر الانتخابية الخمس تباعا.



من جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال جولة تفقدية قام بها في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية إبراز العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات (أمة 2022) الذي تشهده البلاد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.



من جهته قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي ل(كونا) خلال جولته التفقدية في مراكز الاقتراع ان العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وكل الاجراءات التي تم اتخاذها أتت بنتائجها المرجوة متوقعا بأن تكون نسب المشاركة في الاقتراع "قياسية".



أما وزير الصحة الدكتور خالد السعيد فقام بجولة تفقدية على عدد من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير العملية الانتخابية تلاه تصريح أدلى به ل(كونا) عقب اجتماع عقده مع المعنيين بالوزارة أكد فيه أن استعدادات الوزارة "ممتازة" لمواكبة العرس الديمقراطي لانتخابات (أمة 2022) وضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر.



من ناحيته قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في تصريح ل(كونا) خلال جولته التفقدية ان المسؤولية مضاعفة على الجميع بعد خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



بدوره قال وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى في تصريح صحفي خلال الإدلاء بصوته إن الكويت تشهد عرسا ديمقراطيا نفخر ونعتز به معربا عن الأمل في مخرجات تساهم في نهضة الكويت وتحقيق رؤيتها التنموية.



كما أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في بيان صحفي عقب انتهاء جولته التفقدية في الدوائر الانتخابية الخمس تسخير كل الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام الناخبين والناخبات للادلاء بأصواتهم في انتخابات (أمة 2022) بكل سهولة ويسر.



وأشاد المدير العام لبلدية الكويت ورئيس اللجنة المشتركة للانتخابات أحمد المنفوحي في بيان صحفي بعد جولة تفقدية بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية التي بذلت جهودا كبيرة بالترتيب لهذا العرس الديمقراطي مضيفا ان الجهات الحكومية قامت بتسهيل وصول المقترعين لمراكز الاقتراع بإزالة جميع العوائق التي تحول إدلائهم بأصواتهم في كل سلاسة.