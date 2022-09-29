عبدالكريم أحمد



بلغ إجمالي المصوتين في مدرسة جميلة طنا العنزي حتى الدقائق الأخيرة من عملية الاقتراع 4510 ناخبات من أصل 5877 ناخبة، بنسبة تصل إلى 77%.



وأشاد رئيس اللجنة الأصلية في المدرسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار د.حمد الملا خلال تصريح لـ ‏«الأنباء» بتنظيم العملية الانتخابية وخروجها بالمظهر اللائق الذي يعكس صورة حضارية عن البلاد، قائلا: ‏«الكويت تستاهل».



وأشار المستشار الملا إلى أن العملية الانتخابية سارت في مدرسة جميلة طنا العنزي الابتدائية بسلاسة حتى إغلاق الصناديق، مشيدا بتعاون منتسبي وزارة الداخلية والمناديب والوكلاء.



وكشف أن هناك 762 ناخبة أدلين بأصواتهن من أصل 964 ناخبة مقيدة في اللجنة التي يرأسها، مبينا أن نسبة المشاركة وصلت فيها إلى 79%.