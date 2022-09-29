تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.