محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تعيد تقييم وضبط استراتيجية تشغيل مصفاة الزور المقدرة تكلفتها بنحو 16 مليار دولار، وذلك في مسعى حثيث من مؤسسة البترول الكويتية للإسراع في تشغيل وحدات المصفاة لتلبية الطلب المحلي على توليد الطاقة في غمرة ارتفاع أسعار الغاز.



وعلمت المصادر انه تم تخصيص بعض صهاريج التخزين التي كان من المقرر تأخير تشغيلها حتى المراحل الاخيرة، بحيث أصبحت وفق الترتيبات الجديدة ذات أولوية عالية، وسيتم تشغيلها وفقا لجدول زمني سريع.



وقال احد هذه المصادر إن مصفاة الزور تصدر وتبيع كميات أكبر من زيت الوقود منخفض الكبريت لمحطة الكهرباء المحلية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الذي تستورده الكويت، وانه كان هناك قرار بإعادة ترتيب أولويات أجزاء من المشروع من أجل تسهيل بيع كميات أكبر من الوقود منخفض الكبريت إلى محطة توليد الكهرباء، مضيفا ان «بعض صهاريج التخزين، التي تم تصنيفها سابقا على أنها ذات أولوية منخفضة، تم تخصيصها كخزانات نقل للصادرات إلى محطة الطاقة وتم تصنيفها الآن كأولوية عليا».



وأضاف: «لقد أصبح تصدير المنتجات إلى محطة الطاقة المحلية بالفعل عنصرا ناجحا للغاية في المشروع، وقد بدأت قبل ثلاثة أشهر».