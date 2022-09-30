ارتفع الجنيه الإسترليني في تعاملات متقلبة أمس، وذلك مع تراجع الدولار أمام معظم العملات، في ظل ارتياح المستثمرين من شراء بنك إنجلترا لسندات طويلة الأجل لإعادة الاستقرار إلى السوق. زاد الجنيه 1.4% إلى 1.1034 دولار، وبعد أن كان وصل إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما عند 1.0327 دولار قبل 3 أيام، وارتفع الجنيه الإسترليني 6.4% مقابل الدولار.



ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئيا إلى تحرك بنك إنجلترا لشراء السندات، حيث سجل مشتريات أمس في سوق السندات بقيمة مليار جنيه إسترليني، وذلك في أول يوم لتنفيذ خطة لشراء سندات ستصل قيمتها إلى نحو 65 مليار جنيه إسترليني، بواقع 5 مليارات إسترليني يوميا حتى 14 أكتوبر المقبل.



وأعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل في سوق السندات التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون جنيه إسترليني والتي كانت قد بدأت في الصعود، حيث قال إنه سيشتري سندات طويلة الأجل «بأي نطاق ضروري»، لاستعادة النظام في السوق.