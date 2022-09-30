يعاود الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم انطلاقته من جديد بعد فترة توقف لأسبوعين بسبب نافذة التوقف الدولي، بإقامة 7 مواجهات بانطلاق الجولة الـ 9 لـ «البريمييرليغ»، ويعد «ديربي شمال لندن» أبرز مواجهات مساء غد السبت، حيث يستضيف أرسنال متصدر الترتيب (18 نقطة) نظيره توتنهام الثالث (17 نقطة)، فيما يسعى ليفربول ثامن الترتيب (9 نقاط) لتصحيح مساره بعد بداية مخيبة، واستعادة نغمة التألق بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، وذلك عندما يستضيف برايتون الرابع (13 نقطة)، في مواجهة لا تخلو من الإثارة والندية.



كما يلتقي بورنموث ثاني عشر الترتيب (8 نقاط) مع برينتفورد التاسع (9 نقاط)، ويستضيف كريستال بالاس السادس عشر (6 نقاط) نظيره تشلسي السابع (10)، فيما يحل نيوكاسل يونايتد العاشر (8 نقاط) ضيفا على فولام السادس (11 نقطة)، ويستقبل ساوثهمبتون الرابع عشر(7 نقاط) نظيره إيفرتون الثالث عشر (7 نقاط) في مواجهة متكافئة، وفي آخر مباريات السبت يلتقي وست هام يونايتد الذي يقبع في المركز الثامن عشر (4 نقاط) مع ولفرهامبتون السابع عشر (6 نقاط).



ولا تبدو الأخبار كلها جيدة في معسكر توتنهام، حيث كشفت تقارير صحافية أمس، أن ديان كولوسيفسكي نجم الفريق، معرض للغياب عن «ديربي» شمال لندن، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.



ولعب كولوسيفسكي في كل من مباراتي السويدي بدوري الأمم الأوروبية ضد صربيا وسلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي، وعاد إلى ناديه مع إصابة، وفقا لما ذكه موقع «ذا أثليتيك».



وقد يشكل غياب كولوسيفسكي، ضربة قوية للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكن لا يزال لديه النجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي يمر بحالة رائعة مع النادي والمنتخب في الآونة الأخيرة، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة مساعدة واحدة في انتصار البرازيل على كل من غانا وتونس خلال فترة التوقف الدولية.



وعلى الجهة الأخرى، خسر أرسنال نجمه الشاب إميل سميث رو حتى نهاية العام الحالي، بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ، «لإصلاح وتر تالف»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».



وفي ليفربول، ينتظر الدولي المصري محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراة فريق ضد برايتون، وبحسب الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فإن محمد صلاح سيحتفل بالمشاركة في المباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي بشكل عام سواء مع ناديه الحالي ليفربول أو السابق تشلسي.



وساهم محمد صلاح في 4 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع تسجيل هدفين وصناعة مثلهما ويأمل الفرعون في إعادة ماكينة أهدافه من جديد للمنافسة على لقب هداف «البريمييرليغ» والدفاع عن لقبه.