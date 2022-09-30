تنطلق الجولة الـ 8 للدوري الإيطالي لكرة القدم بثلاث مباريات غدا السبت، حيث يسعى نابولي الى الانفراد بقمة الترتيب وفض الشراكة مع اتلانتا الذي يساويه في عدد النقاط (17 نقطة) وذلك عندما يستضيف على ملعب دييغو ارماندو مارادونا نظيره تورينو تاسع الترتيب (10 نقاط) في افتتاح الجولة، وتتبعه قمة نارية على ملعب سان سيرو يستضيف فيها انتر ميلان سابع الترتيب (12 نقطة) نظيره روما السادس (13 نقطة)، وفي ثالث المواجهات يحل ميلان الخامس (14 نقطة) ضيفا على إمبولي الرابع عشر في «الكالتشيو» بـ 7 نقاط.



وقد خاض الإنتر ميلان مرانه الجماعي أمس في ظل غياب مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي اكتفى بأداء مران فردي عقب تعافيه من الإصابة، وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» إلى أن فرص مشاركة لوكاكو أمام روما، باتت ضعيفة للغاية.



وعلى الجهة الأخرى، يبدو موقف الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما من المشاركة في المباراة جيدا، حيث أن الإصابة لم تمنعه من الانضمام الى قائمة الأرجنتين، ورغم غيابه عن المشاركة بمباراتي هندوراس وجامايكا، إلا أنه جاهز للمشاركة في لقاء إنتر المقبل، وقد فضل الجهاز الطبي لمنتخب «التانغو» اراحته بعدما أجرى فحوصات طبية أكدت معها سلامته وجاهزيته. وكان ديبالا قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر خلال إحماءات مباراة روما وأتالانتا يوم 18 سبتمبر الماضي. وفي ثالث المواجهات، يسعى ميلان إلى تخطي عقبة إمبولي ومواصلة الضغط على فرق، وتحرص إدارة «الروسنيري» على تحصين نجوم الفريق، لمزيد من الاستقرار، ولتشكل دافعا لهم لمزيد من العطاء في الدوري، وكشف تقرير صحافي إيطالي، عن نية ميلان تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ميلان على استعداد لتمديد عقد جيرو لمدة عام آخر، لينتهي في صيف 2024 بدلا من 2023، كما تسعى إدارة الفريق إلى تمديد عقد الحارس البرتغالي رافائيل لياو.