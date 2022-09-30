غاب شبح الأزمة عن بايرن ميونيخ في السنوات العشر الماضية خلال هيمنته على لقب الدوري الألماني في كرة القدم، حتى عندما كان يهدر النقاط، لكن مع تراجعه إلى المركز الخامس بعد سبع مباريات دق ناقوس الخطر ربما في أروقة النادي البافاري إذ يستضيف الفريق الجريح منافسه باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس عشر (5 نقاط) اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة، مع عودة عجلة المنافسات إلى الدوران بعد توقف لأسبوعين بسبب النافذة الدولية، مع سجل خال من الانتصارات منذ منتصف أغسطس وهي حالة لم يعتد عليها منذ سنوات طويلة. ويعكس الوافد الجديد المهاجم السنغالي مانيه «الصامت» عن التهديف صورة واضحة عن معاناة بايرن، حيث لم يتمكن نجم ليفربول الانجليزي السابق من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا. بدوره، يمر ليفركوزن بفترة صعبة اذ لم يفز سوى بمباراة يتيمة من أصل سبع في حين تعادل في اثنتين وخسر في أربع، كما خرج من الأدوار الأولى للكأس المحلية.



وعلى الجهة الأخرى، يعيش يونيون برلين المتصدر أفضل حقبة له، ومع مرور 7 مراحل، يتصدر نادي العاصمة التريب بـ 17 نقطة، ويحل ضيفا غدا السبت على آينتراخت فرانكفورت السابع (11 نقطة)، كما تقام غدا عدة مواجهات ضمن الجولة الـ 8 لـ «البوندسليغا» لعل أهمها مواجهتي لايبزيغ وبوخوم، وفيردر بريمن وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.



فرنسا



يستقبل باريس سان جرمان المتصدر على ملعبه بارك دي برانس فريق نيس في أول مواجهة للمدرب كريستوف غالتييه ضد فريقه السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المحلي غدا السبت، كما يستضيف ستراسبورغ نظيره رين. سجل ثلاثي المقدمة المؤلف من كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي 27 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات مع النادي، كما وجدوا جميعهم طريقهم الى الشباك خلال النافذة الدولية الأخيرة.



ورغم بدايتهم القوية للدوري مع سبعة انتصارات وتعادل، يتقدم رجال غالتييه بفارق نقطتين فقط عن الغريم التقليدي مرسيليا صاحب المركز الثاني، وستكون الفرصة سانحة للفريق الجنوبي لاعتلاء الصدارة والضغط على سان جرمان عندما يقص شريط المرحلة اليوم الجمعة ضد مضيفه أنجيه الرابع عشر.