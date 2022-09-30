يلتقي برشلونة غدا السبت نظيره ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، عقب العودة من التوقف الدولي، وتشهد صفوف النادي الكاتالوني غياب 5 لاعبين مهمين في صفوفه بسبب الإصابة، ويأتي في مقدمتهم جول كوندي، رونانلد أراخو، وعثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، فرينكي دي يونغ، وذلك بعد تعرضهم للاصابات مع منتخبات بلادهم في دوري الأمم الأوروبية والاستعداد لكأس العالم، مما يضع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أمام خيارات محدودة وخاصة في خط الدفاع، وقد تنفس تشافي الصعداء بعدما أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة الظهير الأيمن سيرجي روبرتو بعد عودته من الإصابة وشفائه بشكل نهائي.



وتفتتح الجولة الـ 7 للدوري الإسباني بمباراة واحدة مساء اليوم، حيث يستضيف أتلتيك بلباو رابع الترتيب (13 نقطة) نظيره ألميريا السادس عشر (4 نقاط) في مواجهة من طرف واحد على الأغلب. ويأمل «البارسا» ثاني الترتيب برصيد 16 نقطة، تحقيق الفوز غدا على مستضيفه مايوركا، لضرب عصفورين بحجر واحد، اعتلاء الصدارة مؤقتا، وتجاوز المتصدر ريال مدريد (18 نقطة) الذي تنتظره مواجهة مع أوساسونا الأحد، وكذلك لرفع الحالة المعنوية للفريق الذي أرهقته الإصابات، وضربت صفوفه بقسوة، ومن جانبه، يأمل ريال مايوركا عاشر الترتيب (10 نقاط) بتحقيق مفاجأة مدوية، وزيادة متاعب ضيفه برشلونة.



وفي مواجهات السبت أيضا، يستضيف قادش التاسع عشر (3 نقاط) نظيره فياريال السادس (11 نقطة)، كما يواجه خيتافي الرابع عشر (7 نقاط) على ملعبه نظيره بلد الوليد ثامن عشر الترتيب (4 نقاط)، وفي مواجهة متكافئة يحل أتلتيكو مدريد السابع بـ 10 نقاط ضيفا على إشبيلية الخامس عشر (5 نقاط)، وذلك على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.