القاهرة - محمد صلاح



في تجربة هي الأولى من نوعها، تشارك الفنانة نيللي كريم في عمل درامي باللهجة الصعيدية، ومن المقرر أن ينافس بقوة في رمضان المقبل، والعمل من تأليف د.مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويتم الآن اختيار اسم مناسب له.



وتخضع نيللي حاليا، لتدريبات مكثفة على نطق وإتقان اللهجة الصعيدية مع أحد مصححي اللهجة، وتحديدا من نفس اللهجة التي ستتحدث بها نيللي في العمل.



وتعود كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات، منذ أن قدما معا مسلسل «لأعلى سعر»، عام 2017، وشارك في بطولته كل من: أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل، كما تجدد تعاونها مع ماندو، بعدما نجحا معا في مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأحدث جدلا واسعا بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته: شريف سلامة، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد التاجي، وعدد كبير من الفنانين.