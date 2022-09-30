بعد فشل الجلسة النيابية الأولى في انتخاب الرئيس اللبناني الجديد وفوز «الورقة البيضاء» من الجولة الأولى، ليس جديدا، بل من «قواعد اللعبة»، كما يقولون، اذ منذ استقلال لبنان عام 1943، حتى وصول العماد عون الى قصر بعبدا، كرئيس للجمهورية عرفت الجمهورية اللبنانية 13 رئيسا، انتخب منهم، من الدورة الأولى، بحسب شركة الدولية للمعلومات، كل من الرؤساء: بشارة الخوري، كميل شمعون، شارل الحلو، بشير الجميل، أمين الجميل، اميل لحود، وميشال سليمان.



وانتخب في الدورة الثانية: فؤاد شهاب، سليمان فرنجية، إلياس سركيس، رينيه معوض، إلياس الهراوي وميشال عون. والرئيس ميشال سليمان اجتاز 19 جلسة، لم يتوافر فيها النصاب، وانتخب في الجلسة العشرين بعد اتفاق الدوحة.



اما الانتخاب الأصعب، فقد كان للعماد ميشال عون، حيث احتاج وصوله الى بعبدا 45 جلسة نيابية، قبل اكتمال النصاب في الجلسة 46.



الرئيس سليمان، حصل على النسبة الأعلى من التصويت، حيث حقق على 127 صوتا من أصل 128، تلته جلسة التمديد للرئيس اميل لحود (125 من 128)، كميل شمعون حصل على 74 من أصل 76، ليبقى كم من الجلسات سيعقدها مجلس النواب لانتخاب خلف للرئيس عون؟