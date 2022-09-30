أعلنت السلطات التركية أنها ألقت القبض على ثلاثة وصفتهم بالـ«إرهابيين» يتبعون لأحزاب كردية ويحملون الجنسية التركية، خلال عملية أمنية شمالي سورية أمس. ونقلت وكالة «الأناضول» عن جهاز الاستخبارات التركي، أنه نفذ عملية أمنية شمالي سورية، أسفرت عن توقيف ثلاثة «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سورية «بي واي دي»، ووحدات حماية الشعب الكردية «واي بي جي».



وذكرت الوكالة، بحسب مصادر أمنية، أن الأشخاص كانوا يخططون للانتقال إلى جبال الأمانوس جنوبي تركيا، عبر مدينتي تل رفعت واعزاز السوريتين ثم ولاية كلس الحدودية مع سورية.



وأضافت أن حزب «العمال»، أوكل إلى الموقوفين مهمة تنفيذ عمل «إرهابي» يستهدف قوات الأمن داخل تركيا، وأن فرق الاستخبارات ضبطت أسلحة وتجهيزات معهم.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن قناة «TGRT HABER» التركية أن محمد كايكير الملقب بـ«جيم ريحا»، انضم إلى حزب «العمال الكردستاني» في 2012، وشارك في الأنشطة الشبابية للحزب ونفذ أنشطة نيابة عنه في إيران.