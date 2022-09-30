شهدت أسعار مادة المازوت ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة السورية متجاوزة أسعار البنزين. وساهم في زيادتها اقتراب فصل الشتاء وبرده القاسي، بالإضافة إلى عدم كفاية المخصصات التي يتم توزيعها على ما يسمى بالبطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق غير النظامية. وذكر موقع (أثر برس) المقرب من السلطات أن «سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء وصل إلى 7000 ليرة سورية، أي أن الغالون «البيدون بسعة 20 ليترا» يباع بـ 140 ألفا».



وأضاف أن «الطلب على المازوت في هذه الفترة ازداد مع بدء توزيع المخصصات، فيبيع من لا يحتاج مخصصاته إما بوساطة معارفه أو بالإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي».



أما البنزين، فيباع حاليا في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 6000 و6500 ليرة لليتر الواحد، أي أن سعر ليتر المازوت تجاوز سعر البنزين بنحو 500 ليرة.



وكانت صحيفة «الوطن» أشارت في تقرير لها قبل أيام إلى أن عددا من المواطنين اشتروا مازوتا، بـ 7000 ليرة لليتر تحسبا للشتاء، رغم تفعيلهم الطلب على المازوت النظامي، مشيرين إلى أن الـ 50 ليترا المخصصة لكل عائلة بموجب البطاقة الذكية لن تكفي سوى لأيام معدودة.