رفض عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون، المثول أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لاستجوابه في الدعوى المقامة ضده من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بجرم القدح والذم وتحقير القضاء. وأعلن مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن مارون تقدم بمذكرة تفيد بأنه نائب في البرلمان اللبناني ولا تجوز ملاحقته قبل طلب رفع الحصانة عنه من المجلس النيابي. وأشار المصدر الى أن عويدات سيدرس المذكرة ويتخذ القرار بقبولها أو رفضها، كما طلب من قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون تصريح مارون المتلفز والذي هاجم فيه عبود والسلطة القضائية.



وكان النائب في الكتلة التي يرأسها جبران باسيل، شن هجوما عنيفا على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووصفه بأنه «مافيا»، واتهم القضاة بأنهم «مجرمون»، ووصف الجسم القضائي بـ «الفاسد».



وقال المصدر إن القضاء بصدد ملاحقته النائب المذكور بالجرم المشهود، ولا يحتاج إلى طلب رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب، خصوصا أن تصريح النائب موثق بالصوت والصورة، وأدلى به إثر مشاركته مع عدد من نواب التكتل في التظاهرة التي نظمها أهالي الموقوفين بانفجار مرفأ بيروت أمام منزل القاضي عبود، اعتراضا على تأخر مجلس القضاء الأعلى بتعيين المحقق العدلي الرديف، الذي سيتولى مهمة البت بإخلاء سبيل 19 موقوفا بالملف وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.