عبدالعزيز الفضلي



حدّدت الادارة العامة للدفاع المدني آلية عمل لتمارين الإخلاء الوهمي للمدارس، على أن يتم إعداد جدول زمني مسبق للمدارس التي ترغب في القيام بتمرين إخلاء وهمي.



جاء ذلك في كتاب وجهته إدارة الدفاع المدني للوكــــيل المساعد للتـــنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، طلبت فيه إعداد جدول زمني مسبق للمدارس التي ترغب في القيام بتمرين إخلاء وهمي، على ان تكون هي المخولة بالمخاطبات مع الإدارة العامة للدفاع المدني - إدارة التخطيط والمتابعة، وذلك للأسباب التالية:



1- ضمان عدم تضارب المواعيد وتنظيم أوقات تمارين الإخلاء بين المدارس.



2- تمارين الإخلاء تحتاج الى فترة زمنية كافية للإعداد والتحضير من اجتماعات تحضيرية وتنسيقية وإلقاء محاضـــرات توعوية للجهة المعنية.



4- ضرورة الالتزام بمواعيد التمارين نظرا لوجود آلية ثابتة لها من إعداد وتنسيق بين الجهات المختلفة، ما يضمن تحقيق النتائج المرجوة من القيام بتمرين الإخلاء وحسن سير العمل.