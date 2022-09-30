هنأت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.



وقالت في تصريح صحافي إنه بالنيابة عن فرنسا، أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.



وأضافت: تربط فرنسا والكويت علاقات ودية وتاريخية قوية، والكويت شريك مهم لفرنسا التي تولي أهمية كبيرة لديبلوماسيتها المتوازنة ومبادئها الديموقراطية.



وقالت انه خلال هذين العامين، كانت القضايا المحلية والشباب والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار في صميم اهتمامات سمو الأمير، ونحن نتطلع إلى زيادة تعزيز وتعميق تعاوننا الثنائي لصالح بلدينا.



وأعربت عن ثقتها في أن الصفحة الجديدة التي فتحت بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة ستعطي زخما جديدا لكويت مزدهرة ومستقرة، متمنية لسمو الأمير كل التوفيق والصحة، ولشعب الكويت السلام والعافية.