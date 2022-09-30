قال الحسن البصري رحمه الله: وقفت على بزّاز بمكة أشتري منه ثوبا، فجعل يمدح ويحلف، فتركته وقلت: لا ينبغي الشراء من مثله، واشتريت من غيره.



ثم حججت بعد ذلك بسنتين، فوقفت عليه، فلم أسمعه يمدح ولا يحلف، فقلت له: ألست الرجل الذي وقفت عليه منذ سنوات؟



قال: نعم.



قلت له: وأي شيء أخرجك الى ما أرى؟ ما أراك تمدح ولا تحلف.



قال: كانت لي امرأة، إن جئتها بقليل نزرته، وإن جئتها بكثير قللته، (ثم أماتها الله)، فتزوجت امرأة بعدها، فإذا أردت الغدوّ إلى السوق، أخذت بمجامع ثيابي ثم قالت: يا فلان، اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبا، إن جئتنا بقليل كثّرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعنّاك بمغزلنا.



كتاب المجالسة وجواهر العلم 251/5.