قال الله عز وجل: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).



من مشاهد اليوم الآخر (الكتاب) وكل إنسان يأتي بكتابه بنفسه ويعرضه أمام الله عز وجل ليحكم بما فيه من أعمال. وكل إنسان يقرأ كتابه بنفسه ويكون شاهدا على ما فيه، فمحتوى الكتاب هي أفعال العبد نفسه، كل الأفعال منذ أن جرى عليه القلم إلى أن مات.



يقول المفسرون: جعل كتاب (صحيفة الأعمال) كل إنسان في يده يوم الحساب، السعيد في يمينه والشقي في شماله، فترى المجرمين خائفين مما فيه من الأعمال السيئة، ويقولون؛ يا هلاكنا، ما شأن هذا الكتاب، لا يترك سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا عدّها وأثبتها.



ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا في كتاب واحد منهم ولا يعاقب ربك أحدا من غير ذنب، ولا يتجاوز ما حده من الثواب والعقاب.



اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه واغفر لنا ربنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين.