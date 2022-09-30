وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف على استحداث برنامجي «دبلوم تكنولوجيا كفاءة الطاقة» في كلية الدراسات التكنولوجية و«المعالج التنفسي» في كلية العلوم الصحية.



وقال المدير العام للهيئة د.جاسم الأنصاري في تصريح صحافي على هامش الاجتماع إنه تمت الموافقة على تغيير مسمى قسم علوم المكتبات والمعلومات في كلية التربية الأساسية إلى «دراسات المعلومات».



وأضاف د.الأنصاري أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ، ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك علاوة على التقرير السنوي لإنجازات الهيئة.